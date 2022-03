Covid-19. Mais 17 mortos, cinco mil casos e mais internados, em dia com nova subida do R

Veja também:

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 17 mortes e 5.606 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológica da Direção-Geral da Saúde (DGS). De acordo com o documento, há um aumento do número de internados em enfermaria geral. Há agora 1.250 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais, mais 42, dos quais 81 em cuidados intensivos (menos uma).

O relatório indica ainda que o valor do R(t) subiu de 0,78 para 0,84 a nível nacional e a incidência desceu de 1.512,7 casos por 100 mil habitantes para 1.398,1.

Das 17 vítimas mortais, 15 tinham mais de 80 anos, uma tinha entre 70 e 79 anos e outra entre os 60 e os 69 anos.

Nesta segunda-feira, dia da semana em que habitualmente há sempre um menor de casos notificados, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a única com mais de mil novas infeções (2.407), seguida do Norte com 991 e o Centro com 739. A Madeira soma mais 558 casos, o Algarve 432, o Alentejo 299 e os Açores 180.

No que toca à distribuição etária dos novos casos, a faixa entre os 10 e os 19 anos é a que lidera, com 1.293 infeções nas últimas 24 horas, seguida da faixa entre os 20 e os 29 anos, com 946.

O número de casos ativos recuou para 472.781, menos 5.367.

Desde o início da pandemia; Portugal registou 3.337.806 casos da doença, dos quais 21.216 morreram e 2.843.809 conseguiram recuperar.