Despiste em Oliveira de Frades provoca um morto e um ferido grave

Um despiste de uma viatura ligeira provou um morto e um ferido grave hoje na localidade de Fornelos, freguesia de Arcozelo das Maias, disse à agência Lusa fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"Uma viatura ligeira despistou-se em Fornelo, seguido de capotamento, e provocou uma vítima mortal e outra em estado grave que foi transportada para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu", disse a mesma fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal é um homem de 27 anos e o ferido grave também um homem, de 34.

O alerta para o despiste, que aconteceu na localidade de Fornelo, na freguesia de Arcozelo das Maias, Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, foi dado às 07:36 e no local estiveram 16 operacionais apoiados por seis veículos dos Bombeiros Voluntário de Oliveira de Frades, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).