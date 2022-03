Menos internados, mais 20 mortes e mais de 13 mil casos de Covid-19

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 20 mortos e 13.696 novos casos de Covid-19, de acordo com os dados do relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). É o número mais baixo de mortes desde 24 de fevereiro, altura em que se registaram 19 mortes.



O documento aponta ainda que o R(t) nacional é de 0,78 e o do continente de 0,76, mantendo-se a incidência nos 1.512,7 casos por 100 mil habitantes.

O relatório dá conta ainda de um recuo do número de internados. Há agora 1.189 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais, menos 78 do que ontem, das quais 85 em cuidados intensivos (mais uma do que ontem).

Das 20 vítimas mortais, 14 tinham mais de 80 anos, quatro tinham entre 70 e 79 anos, uma tinha entre 60 e 69 anos e outra entre 50 e 59 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é responsável por grande parte das novas infeções, com 5.452 casos, seguida do Centro com 2.902, o Norte com 2.231 e o Alentejo com 1.040. Abaixo dos mil casos está o Algarve com 804 casos, a Madeira com 750 e os Açores 517.

Desde o início da pandemia, Portugal já soma 3.322.134 casos da doença, dos quais 21.182 morreram e 2.821.650 conseguiram recuperar.