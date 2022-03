Vila Nova de Gaia investe 70 milhões em arrendamento acessível

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai investir, numa primeira fase que arranca já na segunda-feira, 70 milhões de euros em arrendamento acessível, através de um concurso que prevê um investimento total na ordem dos 143 milhões de euros.

Em declarações à Renascença, o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, diz que entre novas construções e requalificação, "no início do próximo ano é possível contar com 256 habitações de arrendamento acessível".

Para o autarca, trata-se de uma forma de acabar com os problemas de habitação que existem no município.

"As primeiras casas, que resultam apenas de requalificação começam a ficar disponíveis no início do ano", acrescenta o presidente. Eduardo Vítor Rodrigues diz que as restantes 280 construções de raiz estarão prontas no final de 2023.

O autarca de Gaia lembra ainda que a falta de habitação a preços acessíveis para jovens é um dos grandes problemas sentidos no concelho há vários anos, esperando que seja agora colmatado.

Eduardo Vítor Rodrigues salienta também que, apesar das necessidades se concentrarem na zona urbana, "a construção terá uma distribuição equitativa pelo município".