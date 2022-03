Viatura de emergência médica atropela mulher junto ao Hospital Amadora-Sintra

Num comunicado enviado às redações, o HFF e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantam que o acidente aconteceu pelas 19:44 e que a VMER seguia "em marcha de emergência assinalada".

"O acidente ocorreu à saída do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), no momento em que a VMER iniciava o percurso para uma ocorrência para a qual havia sido acionada pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM momentos antes", lê-se no comunicado.