Menos internados, mais 21 mortes e quase 14 mil casos de Covid-19

Veja também:

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 21 mortos e 13.747 novos casos de Covid-19, de acordo com os dados do relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).



O documento aponta ainda para nova subida do R(t) de 0,76 para 0,78 e uma descida da incidência de 1.638,1 casos por 100 mil habitantes para 1.512,7.

O relatório dá conta ainda de um recuo do número de internados. Há agora 1.267 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais, menos 33 do que ontem, das quais 84 em cuidados intensivos (menos seis do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já soma 3.308.438 casos da doença, dos quais 21.162 morreram e 2.805.955 conseguiram recuperar.