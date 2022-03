GNR apreende 115 mil cigarros na região Norte

A GNR apreendeu, na quarta-feira, nos distritos do Porto e Vila Real 115 mil cigarros de contrabando e folhas de tabaco suficientes para produzir mais 375 mil, no valor global de 110 mil euros.

A operação, denominada "Dark Smoke", decorre de uma investigação que decorria há nove meses, por introdução fraudulenta no consumo.

A força de segurança esclarece que “foi dado cumprimento a 25 mandados de busca, 12 domiciliárias e 13 não domiciliárias (11 em viaturas e duas em armazéns), nos concelhos de Gondomar, Valongo, Paredes, Penafiel, Vila Real, Chaves, Montalegre e Vila Pouca de Aguiar”.

Do material apreendido destaca-se: 115. 000 cigarros; 375 quilos de folha de tabaco (suficientes para produzir 375 000 cigarros); 7 100 euros em numerário; 100 litros de aguardente; uma arma de fogo; seis telemóveis; uma balança e uma máquina de contar dinheiro.

Segundo a GNR, a comercialização do tabaco apreendido em circuitos clandestinos teria causado ao Estado um prejuízo de 85 mil euros, em imposto sobre o tabaco.

Foram constituídos como arguidos quatro homens, com idades entre 60 e 85 anos, pelo crime aduaneiro de introdução fraudulenta no consumo e um deles também por detenção ilegal de arma, tendo os factos sido comunicados ao tribunal do Porto.