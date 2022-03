Seca: Consumo de água garantido para dois anos, mas seca é estrutural

"A seca em Portugal não é conjuntural, é estrutural", afirmou João Pedro Matos Fernandes no início de um debate na Assembleia da República sobre a seca no país, a requerimento do PCP.

O ministro disse depois que os investimentos em abastecimento e saneamento passarão de 875 milhões de euros (do atual Quadro Comunitário de Apoio) para mais de mil milhões de euros no próximo Quadro Comunitário de Apoio. .

No debate o deputado do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares perguntou como é que dos 40 campos de golfe do Algarve só dois são regados com águas residuais tratadas, respondendo o ministro que há condições técnicas para que quase todos sejam regados com água reciclada no futuro. .

No período de debate o governante manifestou-se também contra mais barragens e disse que a única que o país precisa é uma para regular o caudal do Tejo.

O debate aconteceu pelo facto de Portugal continental estar na sua quase totalidade em seca extrema e severa, por ter chovido muito pouco no inverno.