Guerra na Ucrânia. Portugal já recebeu 672 pedidos de proteção temporária de ucranianos

Portugal já recebeu 672 pedidos de proteção temporária por parte de ucranianos que fogem da invasão russa. A Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, participou hoje na ativação, pela primeira vez na história da União Europeia (UE) e por unanimidade, da Diretiva de Proteção Temporária (Diretiva 2001/55) que permitirá acolher os cidadãos em fuga do conflito militar resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia.

“Foi um dia muito importante para Portugal, para a EU e para a Ucrânia. Esta diretiva nunca tinha sido ativada e é uma prova de solidariedade de toda a UE no apoio à Ucrânia”, afirmou Patrícia Gaspar no final da reunião do Conselho de Justiça e Assuntos Internos que se realizou em Bruxelas.

Esta diretiva permitirá que todos os Estados-membros possam responder de forma harmonizada ao acolhimento humanitário dos cidadãos ucranianos, das suas famílias e de pessoas de outras nacionalidades que fogem daquele conflito militar, uma vez que esta operação “implica uma coordenação importante” entre todos os Estados-membros e a necessidade de “monitorizar constantemente as chegadas” dos cidadãos em fuga da Ucrânia, adiantou a Secretária de Estado da Administração Interna. Segundo o comunicado do Ministério da Administração Interna, a reunião ministerial de hoje ficou ainda marcada pela criação do “Conselho Schengen”, uma estrutura que visa assegurar uma governação política mais clara do Espaço Schengen. Neste âmbito, foi igualmente alcançada uma abordagem global – para efeitos de negociação com o Parlamento Europeu – quanto à proposta de revisão do mecanismo de avaliação e de monitorização da aplicação do acervo Schengen.