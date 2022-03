Guerra da Ucrânia. Portugal envia medicamentos, material médico e equipamento de emergência humanitária

Portugal enviou hoje medicamentos e material médico, no valor de cerca de 100 mil euros, no âmbito da ajuda à Ucrânia, através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Esta remessa, enviada por transporte terrestre para um armazém na Polónia junto à fronteira com a Ucrânia, inclui 204 mil unidades de medicamentos de uso hospitalar e de ambulatório, entre os quais antibióticos, medicamentos para a dor, soros para hidratação, bem como 416 mil seringas e agulhas, entre outros produtos.

Segundo o Ministério da Saúde, esta é a primeira de várias doações que estão a ser preparadas, com o apoio e a colaboração das associações da área do medicamento e dos dispositivos médicos em conformidade com listagens de necessidades de bens e serviços expressos pela Comissão Europeia e pelas autoridades nacionais dos Estados-membros. Além das doações que integram esta remessa, estão ainda em preparação envios adicionais de produtos provenientes de laboratórios farmacêuticos nacionais.