Exames nacionais no secundário decididos esta quinta-feira

A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior reúne-se, esta quinta-feira, para decidir sobre os exames nacionais no secundário.

Os representantes dos politécnicos e das universidades, públicas e privadas vão alinhar posições relativamente aos exames nacionais do ensino secundário.

Uma decisão há muito esperada pelos alunos, como diz Eduardo Filho, presidente da Associação Juvenil Inspiring Future.

“Não nos parece muito razoável, que pelo terceiro ano consecutivo e havendo sempre alterações legislativas, os alunos cheguem a março, numa altura em que já deviam estar a inscrever-se para os exames, e não saibam ainda sequer quais são as condições e quais são os exames que vão ter de realizar”, lamenta.

O presidente da Juvenil Inspiring Future acrescenta que esta indefinição “tem provocado uma grande ansiedade nos alunos, uma grande preocupação”.

O Conselho das Escolas recomendou a suspensão das provas de aferição do ensino básico e dos exames do 9.º ano, à semelhança dos dois últimos anos letivos, mantendo os exames finais do secundário como provas de ingresso.

Numa recomendação publicada no sábado, o órgão consultivo do Ministério da Educação defende que, pelo terceiro ano consecutivo, não se realizem as provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos, nem os exames finais do 9.º ano.

Quanto aos exames nacionais do 11.º e 12.º anos, o Conselho das Escolas (CE) entende que devem servir novamente apenas como provas de ingresso ou para melhoria de nota, o que significa que os alunos ficam dispensados de realizar exame às disciplinas que não queiram utilizar na candidatura ao ensino superior.