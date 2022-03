Ucrânia. Ministro da Defesa convoca Conselho Superior Militar

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, convocou para esta quarta-feira uma reunião do Conselho Superior Militar, o seu principal órgão de consulta, para analisar a situação que se vive na Ucrânia, anunciou o ministério.

De acordo com uma nota, que não indica hora, a análise da "situação que se vive na Ucrânia" é o único ponto na agenda da reunião de hoje do principal órgão de consulta do ministro da Defesa em matérias relativas à defesa nacional e às Forças Armadas.

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, o secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, a secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro e os Chefes do Estado-Maior dos três ramos das Forças Armadas integram o Conselho Superior Militar, presidido pelo ministro da Defesa.