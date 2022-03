Interrompida Linha Amarela no Metro do Porto

A circulação na Linha Amarela do Metro do Porto estava interrompida, pelas 13h40 desta quarta-feira, entre a estação da Trindade e o Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia.

De acordo com fonte da empresa, a interrupção foi provocada por obras em curso na nova linha do metro, junto à estação de São Bento, tendo levado a desligar a catenária no local.

A mesma fonte assegura que se tratou de um imprevisto.

O transporte de passageiros faz-se, naquele percurso, por autocarro.

De acordo com a Metro do Porto, a interrupção deverá prolongar-se até por volta das 16h30.