De Bragança à Ucrânia para levar ajuda. "Temos muitas crianças doentes na fronteira"

"Temos muitas crianças doentes na fronteira" por causa do frio que apanhou. Yuliya Chokhriy, uma ucraniana residente em Bragança há 11 anos, revela à Renascença que na zona de Lviv, junto à fronteira com a Polónia “a cidade está também supercheia com militares feridos", pelo que, nesta altura a maior urgência está relacionada com a falta de medicamentos.



Ao final da tarde desta quarta-feira, parte de Bragança em direção à fronteira da Polónia com a Ucrânia uma carrinha que vai percorrer cerca de três mil quilómetros para levar bens alimentares e medicamentos.

A viagem resulta da iniciativa que a Cáritas diocesana desenvolveu em conjunto com a comunidade ucraniana que ali reside e em articulação com outras comunidades do país. Nos últimos dias decorreu uma campanha de recolha de bens, roupas e outros materiais para ajudar a população que está em Guerra.

Yuliya Chokhriy, uma ucraniana residente em Bragança há 11 anos, que teve a ideia desta iniciativa, revela à Renascença que a primeira carga segue ainda hoje.

"Hoje vai seguir já uma carrinha com carga e estamos à espera de mais transportes que nos possam ajudar a levar os produtos recolhidos", revela.