Covid-19. Quase 60% dos novos casos em Portugal são da linhagem BA.2

A linhagem BA.2 da variante Ómicron, considerada mais transmissível, já é dominante em Portugal, sendo responsável por 58,2% das infeções pelo SARS-CoV-2, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

"Estima-se que a linhagem BA.2 já seja dominante em Portugal, representando 58,2% das amostras positivas ao dia 28 de fevereiro", avança o relatório do INSA sobre a diversidade genética do coronavírus que provoca a doença covid-19.

Segundo o documento, esta linhagem, que partilha várias características genéticas com a BA.1, foi detetada pela primeira vez em Portugal em amostragens aleatórias por sequenciação na semana entre 27 de dezembro e 2 de janeiro.

A variante Ómicron, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como de preocupação, engloba várias linhagens identificadas pelo prefixo "BA´, entre as quais a BA.1 e a BA.2, que descendem da mesma linhagem ancestral (B.1.1.529) e apresentam um "excesso" de mutações na proteína "spike´, muitas das quais partilhadas.

De acordo com o INSA, a frequência da linhagem BA.2 "tem aumentado paulatinamente" desde que foi identificada em Portugal, uma circulação que se tem verificado em todas as regiões do país.

Quanto à BA.1, identificada pela primeira vez em novembro, a sua frequência relativa atingiu o máximo de 95,6% na semana entre 10 e 16 de janeiro e, desde então, tem registado uma tendência decrescente, estando agora com uma prevalência estimada de 41,8% das infeções.