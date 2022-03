Covid-19. Mais 25 mortos e 8.833 novos casos, em dia com mais internados

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 25 mortos e 8.833 novos casos de Covid-19. De acordo com os dados do relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), há também um novo aumento de internados em enfermaria geral. Há agora 1.400 pessoas internadas com Covid-19, menos 42 do que ontem. No entanto, em cuidados intensivos há 90 pessoas internadas, menos seis do que ontem.

O valor do R(t) voltou a subir ligeiramente de 0,75 para 0,76. Já a incidência volta a recuar de 1.806 casos por 100 mil habitantes para 1.638,1.

Das 25 vítimas mortais, 14 tinham mais de 80 anos, nove tinham entre 70 e 79 anos, uma tinha entre os 60 e os 69 anos e outra entre os 50 e os 59 anos.

Por distribuição geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista maior número de novas infeções com 3.452 casos, seguida do Centro com 1.663 e Norte com 1.569. As restantes regiões do país estão abaixo dos mil casos: os Açores com 622, o Algarve com 581, a Madeira com 479 e o Alentejo com 467.



O número de casos ativos subiu para 473.541, mais 8.129 casos da doença.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.282.457 casos da doença, dos quais 21.111 acabaram por morrer e 2.787.805 conseguiram recuperar.