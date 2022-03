Ucrânia. Embaixada pede a cidadãos russos que denunciem ameaças às autoridades portuguesas

"Em caso de ameaças à sua segurança, deve contactar imediatamente as autoridades portuguesas (...), bem como informar o serviço consular da embaixada sobre o incidente através do número de emergência, cujos funcionários prestarão assistência no âmbito da sua competência", pode ler-se numa nota publicada no "site" oficial da Embaixada da Rússia em Portugal.



Numa mensagem em que incentiva à denúncia de casos de "provocações, ameaças e preconceitos" mas também para que os cidadãos russos em Portugal "não cedam a provocações", a embaixada lembrou que "no território de um estado estrangeiro" estes estão "na jurisdição do país anfitrião".

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.