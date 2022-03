Seca. Especialistas defendem mais ações para poupar água

Os especialistas em recursos hídricos do Norte do país defendem a poupança de água no consumo privado, mas consideram que é preciso fazer mais para utilizar de forma eficiente um recurso que tende a ser cada vez mais escasso. "Devemos começar a olhar para este tipo de fenómenos com maior preocupação, porque este tipo de secas vai ser cada vez mais regular e nós não estamos preparados para isso, de todo", disse a investigadora da Universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro Daniela Terêncio, em declarações à Lusa. Na passada quarta-feira, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) apelou ao uso sustentável de água, sugerindo que se evite "o desperdício de água nos usos do quotidiano, lavagem de carros e enchimento de piscinas particulares". No dia seguinte, o presidente desta agência, Nuno Lacasta, afirmava que Portugal "está mais bem preparado do que nunca" para enfrentar a seca, devido à "experiência" com este fenómeno, que se tem tornado cada vez mais recorrente.

Contribui também positivamente um foco na "gestão da procura", olhando para "a eficiência hídrica, a reutilização de água, o conhecimento das disponibilidades", vertentes que são "muito recentes no nosso país", destacou Lacasta. Estamos a lidar bem com a seca? Questionada sobre se Portugal lida bem com a seca, Daniela Terêncio foi perentória: "Acho que não". Segundo a especialista, "existem muitas estratégias e muito planeamento que não são postos em prática". Uma maneira de solucionar o problema, sugere, é tornar a eficiência hídrica uma obrigatoriedade em novas construções, à semelhança do que já acontece com a eficiência energética. O engenheiro especialista em recursos hídricos Joaquim Poças Martins considera, em declarações à Lusa, que "devemos sempre poupar" e fala até na importância de "criar uma cultura de poupança". Em Portugal, o consumo de água está "em linha com os consumos moderados de países desenvolvidos com que nos comparamos", adianta o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Duches mais rápidos, "apliques" que permitem a poupança de água nas torneiras, evitar lavar os carros e não regar a relva são algumas das regras básicas da poupança no consumo privado. "O número mágico é 10 litros [de água] por cada minuto de água a correr nas torneiras". Cada minuto poupado, são menos 10 litros que se gastam.