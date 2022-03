Navio com milhares de carros afundou nos Açores

O navio "Felicity Ace" que ardia há cerca de duas semanas, ao largo do Faial, nos Açores, afundou-se esta terça-feira, confirmou o capitão do Porto da Horta, João Mendes Cabeças, à Renascença.

A embarcação levava a bordo cerca de quatro mil carros, de marcas como Volkswagen, Porche e Lamborghini.

Os 22 tripulantes do navio foram resgatados, mas não se conseguiu impedir o incêndio de se alastrar pela embarcação, ao longo das últimas duas semanas.

A 16 de fevereiro, foi emitido um alerta de "fogo ativo no porão de carga" quando estava a cerca de 170 quilómetros do sudoeste da ilha do Faial.

Desde então, o incêndio agravou-se progressivamente.