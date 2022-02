Troca de escudos por euros. Último dia para trocar notas de escudo alusivas aos Descobrimentos

Termina esta segunda feira o prazo para a troca de notas de escudo por euros.

Em causa estão as notas de 10 mil escudos, cinco mil, dois mil, mil e 500 escudos com as figuras dos Descobrimentos.

A série de notas pode ser trocada nas tesourarias do Banco de Portugal até esta segunda feira por valores que vão desde os 2,49 aos 49,88 euros. A partir de amanhã, as notas deixam de ter valor facial e deixa de ser possível trocá-las por euros.

As trocas podem ser feitas nas tesourarias do Banco de Portugal em nove cidades do país - Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Porto e Viseu.

O conjunto de notas de escudo alusivas aos Descobrimentos é o último a prescrever. Entraram em circulação em 1996 e 1997 e deixaram as carteiras dos portugueses a 28 de fevereiro de 2002.

Segundo o Banco de Portugal, até dezembro havia 11,4 milhões de notas de escudo alusivas aos Descobrimentos na posse dos portugueses, no valor de 94,8 milhões de euros.