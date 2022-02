Covid-19. Mais 24 mortos e quatro mil novos casos em dia com nova subida do R

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 24 mortos e 4.209 infetados com Covid-19. O relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta ainda para uma ligeira subida do R(t) de 0,73 para 0,75.

A incidência mantém a trajetória de descida de 2.222,5 casos por 100 mil habitantes para 1.806,8.

Das 24 vítimas mortais, 16 tinham mais de 80 anos, sete tinham enrte 70 e 79 anos e uma pessoa tinha entre 50 e 59 anos.

O número de internados em enfermaria subiu para 1.478, mais 82 do que ontem, mas manteve-se inalterado nos cuidados intensivos, onde estão 102 pessoas.

A faixa etária entre os 10 e os 19 anos é a que soma maior número de novas infeções (708), seguida da faixa entre os 40 e 49 anos (661).

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo é a zona do país com maior número de novas infeções, com 1.211, seguida do Norte com 1.004. O resto do país está abaixo dos mil novos casos: no Centro, 716; na Madeira 406, no Algarve, 402; nos Açores 253 e no Alentejo 217.

Neste momento, Portugal tem 456.181 casos ativos da doença, mais 3.423 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 3.262.618 casos de Covid-19, dos quais 21.063 morreram e 3.262.618 conseguiram recuperar.