Um milhar grita "glória à Ucrânia" em Lisboa

Com bandeiras do país e cartazes em ucraniano, português e inglês, os manifestantes, sobretudo da comunidade ucraniana em Portugal, gritaram "Glória à Ucrânia" e "Salvem a Ucrânia".

Pelo menos 1.000 pessoas juntaram-se este domingo na Praça do Comércio, em Lisboa, num apelo ao fim da invasão da Ucrânia, de acordo com números avançados pela organização.

Muitos cartazes dirigiram-se especificamente ao Presidente russo, Vladimir Putin, condenando a invasão. "Putin vai para casa", "não à Guerra", "Parem a guerra de Putin" ou "expulsem a Rússia do Swift" foram algumas das palavras de ordem ouvidas no protesto.

O hino da Ucrânia ouviu-se várias vezes na Praça do Comércio, com muitos dos nacionais daquele país a cantarem de lágrimas nos olhos, como Irina, que vive há 21 anos em Portugal e que teme pela segurança do irmão, ainda no país que agora enfrenta a agressão russa.