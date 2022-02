Mais 7.107 casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

Portugal regista, neste domingo, mais 7.107 casos de Covid-19 e 38 óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O número de infeções desce em relação a sábado, dia em que se registaram mais 9.851 infeções. Lisboa e Vale do Tejo é a região que regista mais novos casos, seguida do Norte e do Centro, tal como no dia de ontem.

No total, já 3.258.409 pessoas já estiveram infetadas com Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

Há um aumento de casos ativos considerável. Neste domingo, registam-se apenas 612 pessoas recuperadas da Covid-19, o que significa um aumento de 6.457 em casos ativos de infeção pelo coronavírus. No sábado, registou-se uma redução de quase 10 mil casos ativos.

Dos 38 óbitos registados, a zona Centro foi a mais afetada, com 10 das mortes registadas. Norte e Lisboa e Vale do Tejo registam 9 óbitos.

Nos hospitais, há mais 18 pessoas internadas e mais uma em cuidados intensivos. No total, 1.396 pessoas estão internadas, 102 em UCI.