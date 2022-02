Covid-19. Governo deve decidir esta semana sobre suspensão de provas no básico

O Conselho das Escolas quer a suspensão dos exames do nono ano e das provas de aferição no segundo, quinto e oitavo anos, à semelhança do que aconteceu nos dois últimos anos.

O órgão consultivo do Ministério da Educação entende que ainda não foi possível ultrapassar os impactos da pandemia nas escolas e na aprendizagem dos alunos.

Numa recomendação aprovada na sexta-feira, o Conselho das Escolas pede ainda que se mantenham as regras dos últimos dois anos no que respeita aos exames do secundário, ou seja, que apenas sejam realizadas por alunos que pretendam ingressar no ensino superior, não contando para efeitos de conclusão do ensino secundário.

Para a próxima quinta-feira está marcada uma reunião da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior que vai discutir o assunto. O parecer vai chegar ao Governo e a decisão final será concertada entre os Ministérios da Educação e do Ensino Superior.

Pais e diretores das escolas já tinham pedido que fossem canceladas as provas no ensino básico. Quanto ao ensino secundário defendem o mesmo que o Conselho das Escolas veio agora propor.