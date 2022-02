Mais 9.851 casos de Covid-19 e 28 mortes em Portugal

Veja também:

Portugal regista, neste sábado, mais 9.851 infeções com Covid-19 e 28 mortes com a doença, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Lisboa e Vale do Tejo é a região que regista mais novos casos, seguida do Norte e do Centro. Nas restantes regiões do país, o número de novos doentes com o SARS-CoV-2 não chega ao milhar.

Neste sábado, a DGS indica mais 19.755 pessoas recuperadas da Covid-19 e uma redução de 9.932 no número de casos ativos, que agora totaliza 446.301 doentes.

Olhando para as faixas etárias mais afetadas, a dos 10 aos 19 anos continua a ser a que regista mais infeções (mais 1.726 neste sábado), seguida da dos 40 aos 49.

Nos óbitos, a doença mantém a incidência nos maiores de 80 anos, registando-se 20 mortes nesta faixa nas últimas 24 horas.

Nos hospitais, há menos 123 pessoas internadas com o novo coronavírus, mas mais três nas unidades de cuidados intensivos. Nesta altura, há 1.378 pessoas hospitalizadas com Covid-19, 101 das quais em UCI.