Guerra no Leste. Como ajudar a Ucrânia e os ucranianos?

“A conta é uma conta multi-moeda, é criada e aberta tanto para transferir fundos de parceiros internacionais e doadores – em moeda estrangeira (dólares americanos, euro, libras britânicas) – como de negócios e cidadãos ucranianos, em moeda nacional”, indica a representação diplomática no Facebook, onde aconselha transferências através do sistema SWIFT.

O Banco Nacional da Ucrânia abriu uma conta especial para financiar as Forças Armadas , anuncia neste sábado a embaixada da Ucrânia em Lisboa.

À medida que a situação na Ucrânia se agrava com os ataques da Rússia, multiplicam-se iniciativas para ajudar a população e o Exército. Bens, munições, dinheiro e apoio espiritual, tudo é possível através de várias instituições e organizações.

“Por favor, doe qualquer valor: grande ou pequeno, tudo faz uma enorme diferença”, apela a organização no Facebook.

Por seu lado, a Sunflower of Peace vira a sua atenção para os médicos e paramédicos, recolhendo fundos para compor e fornecer mochilas de primeiros socorros, tanto a civis como a profissionais de saúde.

A United Help Ukraine recebe e distribui doações, alimentos e suprimentos médicos para os ucranianos que tiveram de deixar as suas casas e se encontram em locais de abrigo. Dirigem ainda a sua ajuda às famílias a de militares vítimas dos combates ou a qualquer pessoa que seja afetada pelo conflito.

A Cruz Vermelha está a recolher fundos para as pessoas afetadas pelo conflito, colheitas de sangue, mobilização de voluntários e recursos, bem como atividades de emergência.

Para ajudar, tem de entrar no site desta instituição com sede em Kiev e escolher a opção que mais lhe agrada.

Ainda para apoiar os militares da Ucrânia e garantir que soldados e voluntários têm os suprimentos necessários para resistir à invasão russa, a Come Back Alive está a recolher fundos .





A Voices of Children, fundação de cariz social que se dedica às consequências psicológicas dos conflitos armados nas crianças, está a oferecer arteterapia, psicólogos móveis e apoio individualizado às crianças traumatizadas.

A International Medical Corps está a recolher fundos para facilitar o acesso da população aos cuidados de saúde, física e mental.

A Project Hope apoia o fornecimento de serviços médicos a países em crise e está a enviar suprimentos médicos para os ucranianos.

Apoio à população

A People in Need está na Ucrânia a ajudar mais de 200 mil pessoas com bens alimentares, água potável, fornecendo abrigos de emergência, assistência financeira, entre outros serviços.

Para fazer um donativo, deve aceder ao site e escolher a opção SOS Ukraine.

A organização humanitária CARE criou um fundo para dar ajuda imediata a quatro milhões de pessoas. Os donativos serão direcionados para água, comida, mantimentos, kits de higiene e dinheiro.

Em Portugal, no plano diplomático, o Governo pediu às embaixadas de Portugal na Ucrânia e nos países limítrofes que concedam vistos imediatos aos cidadãos ucranianos.

Noutro âmbito, a Cáritas compromete-se a doar 20 mil euros à sua congénere ucraniana, num “sinal da nossa solidariedade com esta população e garantir que a Cáritas da Ucrânia tem condições de continuar o seu trabalho junto das pessoas afetadas através da distribuição de alimentos, água potável, abrigo seguro e kits de higiene”.