Cordão humano pela paz em Lisboa apela à participação dos portugueses

Um cordão humano pela paz na Ucrânia realiza-se este sábado às 17h00, entre o Restelo e o Palácio de Belém, em Lisboa. A organização apela à participação dos portugueses num gesto de solidariedade para com a situação dramática vivida pelos ucranianos.

Pedro Dionísio, que há 20 anos esteve na organização do cordão humano por Timor, explicou, em declarações à agência Lusa, que a iniciativa é promovida pela Associação dos Ucranianos em Portugal e a organização espera contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Todos os portugueses estão a assistir pela televisão ao que se passa na Ucrânia, uma situação dramática, e penso que todos podem contribuir de alguma forma com a sua ação, não ficando em casa, não ficando só a ver a televisão e participando num cordão humano pela paz que vai ligar esta tarde, hoje, às 17h00, a estátua de Taras Schevchenko, um poeta ucraniano, que fica na praça de Itália junto à Ermida do Restelo até à Presidência da República, no Palácio de Belém”, apelou.

De acordo com Pedro Dionísio, Taras Schevchenko “é um símbolo da resistência ucraniana”, e este cordão procura “mostrar a solidariedade dos portugueses e da comunidade ucraniana residente em Portugal com a Ucrânia, nesta hora dramática”.

“E de alguma forma também contribuir para que este movimento de protesto geral de países e de cidadãos por todo o mundo continue a alastrar porque não podemos deixar, impávidos, que esta situação continue e que um povo seja martirizado”, afirmou.