Como os militares portugueses olham para o conflito entre a Rússia e Ucrânia

“Quando se tem problemas internos arranja-se um problema externo”, é a esta velha tática histórica, tantas vezes usada, que se assiste mais uma vez na história que se começou a escrever no dia 24 de fevereiro relativa à Rússia e à Ucrânia. No seio militar ninguém arrisca fazer prognósticos. Os mais otimistas acreditam que ambas as partes querem sair bem na fotografia e que em breve haverá um acordo, já os mais pessimistas recordam que também as duas grandes guerras começaram desta forma. Para o Almirante Melo Gomes, antigo chefe do Estado-Maior-General da Armada, “o que está a acontecer é o costume: quem tem força usa-a, quem não tem invoca o direito internacional e pede ajuda” recordando que a história já foi escrita, noutros casos, por ocupações tímidas de espaços soberanos e uma diplomacia que acredita que consegue controlar. Como membro atual da Comissão Portuguesa para o Atlântico prefere não comentar o conflito que considera “grave.”

O Tenente-Coronel Marco António Ferreira da Cruz, do Centro de Investigação e Desenvolvimento do Instituto Universitário Militar, num artigo sobre a “NATO 2030”: A sobrevivência numa nova era, sublinha que “o ano de 2007 marca uma nova viragem na relação entre a Rússia e os EUA, e consequentemente, com a NATO”. E explica que durante um encontro anual sobre segurança, realizado na cidade alemã de Munique, o convidado de honra Vladimir Putin, além de ter sublinhado que a implosão da União Soviética foi o principal erro geopolítico do Século XX, “contestou as políticas de alargamento para Leste das organizações ocidentais (NATO e UE), e reclamou um novo papel para a Rússia na Ordem Internacional”. O professor explicava, por isso, que se adivinhava “um agravamento nas relações entre a NATO e a Rússia.” Na história mais recente em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia para depois em 2014 Moscovo ordenar a invasão da península ucraniana da Crimeia, com Putin a alegar razões históricas mas também de segurança dos russos, que representam a população maioritária nesse território. Marco Cruz referia ainda que "ao nível político, não existe um consenso na NATO relativamente à tipologia das ameaças que afetam a própria organização, razão pela qual se procurou identificar um conjunto alargado de ameaças. A relação dos Aliados com os adversários sistémicos (Rússia e China) não é igualmente consensual, existindo entre os Aliados políticas externas distintas, que vão de dependências económica a “guerras” comerciais. Nesse sentido, o consenso relativamente à aplicação de medidas por parte da NATO torna-se bastante complexo, afetando a coesão e a credibilidade da organização.” A Renascença contatou outras fontes militares que preferiram o anonimato, sublinham que Moscovo procura assumir-se como pivot geopolítico global, tornar-se mais relevante, e não está disposto a perder a “zona tampão” entre a Rússia e o Ocidente.

A Ucrânia a par da Bielorrússia e da Geórgia é considerada uma zona vital e lembram que Vladimir Putin já fez saber que a Ucrânia e a Bielorrússia só entrariam para a Nato “por cima do seu cadáver”, seria uma ofensa à independência territorial Russa que define fronteiras não através de espaços físicos mas sim por afinidades culturais. Putin terá receio da democratização dos territórios destes dois países independentes e a entrada na NATO seria um “seguro de vida”. A Ucrânia é livre de aderir à NATO desde que isso não coloque em risco a soberania de outros Estados, ora é precisamente isso que a Rússia alega. A Rússia é o maior país do mundo com cerca de 17 milhões de quilómetros quadrados e ao contrário do que se pensa Putin não consegue controlá-lo por completo. A desejada coesão é quebrada por correntes de oposição que defendem aproximações ao ocidente e à democracia.

Ora perante um país que lidou mal com a pandemia da covid-19, que tem nesta altura uma economia muito enfraquecida (a Rússia apresenta um PIB semelhante ao da Espanha e da Itália) a coesão nacional não apresenta os níveis desejados daí que o presidente russo se tenha agarrado na única instituição que funciona, a militar, para mobilizar o povo para um problema externo mas que ameaçara alegadamente o país. Fontes militares dizem que as tropas de Moscovo não têm muito perfil para combates de desgaste e de longa duração, ao mesmo tempo que outros recordam que a Rússia é considerada, atualmente, a primeira potência com maior capacidade bélica em termos terrestres, aéreos, navais, aeroespaciais e tecnológicos sublinhando, no entanto, que “grande parte dos investimentos russos têm como destino a venda para terceiros, sacrificando por vezes o reforço das capacidades militares das suas Forças Armadas.” O Ocidente envolver -se neste conflito seria para alguns “catastrófico”, sublinha uma das fontes militares ouvidas pela Renascença com consequências claras para todos os países e Portugal incluído. Esta é uma situação que tem por isso de ser “gerida com pinças.” Consideram pouco provável a Rússia optar pelo corte de gás e petróleo à Europa uma vez que a verba da venda destas matérias é fundamental para o aparelho militar onde é investido grande parte do dinheiro. A China Este é também um conflito que estará a servir de teste para outros cenários de invasão. A China, lembram, tem ficado praticamente muda não fazendo comentários significativos sobre este conflito. As esferas militares acreditam que “está à espera para ver”, isto porque a China também quer anexar e tomar o poder de Taiwan e precisa calcular ou até prever a reação internacional.