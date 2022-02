Ucrânia. União das Misericórdias disponibiliza-se para acolher refugiados

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) pediu hoje às Santas Casas que acolham refugiados fugidos da invasão russa na Ucrânia, no seguimento de um apelo humanitário feito pelo Governo.

Numa nota enviada à agência Lusa, a UMP apela à sua rede de misericórdias do país que reúnam condições para acolhimento de cidadãos e famílias ucranianas refugiadas, podendo envolver alojamento e criação de postos de trabalho.

Na mesma nota, a UMP refere que "este apelo humanitário decorre no âmbito do desafio lançado pelo Governo às misericórdias, para se mobilizarem para esta operação de emergência, no que respeita ao acolhimento e apoio a cidadãos ucranianos que pretendam refugiar-se em Portugal".

O presidente da UMP, Manuel de Lemos, sublinha no documento que "a mobilização das Santas Casas faz parte da missão e compromisso das misericórdias, reforçando que a história "já comprovou a força das misericórdias na ajuda humanitária e em tempos de emergente incerteza social".

"A mobilização de todos é, acima de tudo, a nossa obrigação", sublinha.