“O povo da Ucrânia está unido e vamos lutar até ao último suspiro”

Tetyana Borsuk, 50 anos, está há 18 em Viseu. Tem o coração apertado e receia principalmente pelas mulheres e crianças.

“A minha cunhada com crianças pequenas, acordam à noite, e veem as explosões, estão com medo, estão com medo pelas crianças”, conta Tetyana, sublinhando, todavia, que o povo está unido.

"Está tudo muito unido. Ninguém quer fugir, eles estão prontos para lutar até ao último suspiro. Nós não roubamos a terra dos outros e vamos vencer. Estamos a rezar e não sei o que quer este homem, o Putin. O meu irmão mais velho já foi chamado para o serviço militar. É muito complicado, muito triste, parece inacreditável, impossível, acordámos com esta triste notícia”, desabafa.

Elena Nazarenko., 45 anos, empregada doméstica em Viseu, há 20 anos, com dois filhos, está preocupada com os pais que deixou na Ucrânia.

“Está muito assustador porque passam os tanques por baixo das janelas dos meus pais. Fomos criados da mesma maneira, sempre achei que éramos iguais, que tínhamos a mesma mentalidade. Os meus pais até esta noite pensavam que isto nunca ia acontecer, povos tão próximos virarem-se uns contra os outros”, refere, num registo de incompreensão.

Estima-se que haja 250 ucranianos registados em Viseu e admitem manifestar-se diariamente pelo fim da guerra.