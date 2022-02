Hospital D. Estefânia garante que crianças queimadas recebem tratamento adequado

O Hospital Dona Estefânia garante que as crianças queimadas estão a receber tratamento adequado, embora admita a necessidade de melhorar as condições existentes.

É a resposta do Centro Hospitalar Lisboa Central, depois do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) ter denunciado que as crianças são internadas em dois quartos no fundo da enfermaria de Cirurgia Pediátrica “sem condições de isolamento” e num espaço que “não cumpre as recomendações técnicas para unidades de queimados”.

Segundo uma publicação do SIM, no seu site oficial, o “tratamento prestado não é condigno deste tipo de doente, pela sua complexidade e risco”.

Apesar de assumir “constrangimentos estruturais, o Hospital Dona Estefânia adianta que aguarda por verbas para poder avançar com as obras necessárias.

“Consciente da importância de novas instalações, o CHULC tem solicitado, de forma expressiva, à tutela o reforço de dotação orçamental para fazer face à despesa inerente à concretização do projeto de obra. A concretização do projeto e as dotações necessárias para o efeito têm sido previstas, de forma continuada, no Plano de Atividades e Orçamento do CHULC, não tendo recebido, até ao momento, o necessário deferimento”, indicou em resposta à agência Lusa.

O CHULC esclarece, ainda, que a recorrer a “verbas próprias” para “melhorar as atuais condições e dar início ao projeto e às obras necessárias” no Hospital Dona Estefânia.