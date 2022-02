Covid-19. R sobe outra vez ligeiramente em dia com mais 32 mortos e 10 mil casos

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 32 mortos e 10.376 infetados com Covid-19. O relatório diário da Direção-Geral da Saúde indica ainda uma nova ligeira subida do R a nível nacional de 0,72 para 0,73. Já a incidência desceu de 2.533,7 para 2.222,5 casos por 100 mil habitantes.

Das 32 vítimas mortais, 24 tinham mais de 80 anos, sete tinham entre 70 e 79 anos e uma entre 60 e 69 anos.

O documento aponta também uma descida do número de internados. Há, neste momento, 1.501 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais portugueses, menos 59 do que ontem, dos quais 98 em unidades de cuidados intensivos, menos oito do que ontem.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a zona do país que regista maior número de novos casos, 3.559, seguida da região do Norte, com 2.267 novas infeções, e o Centro com 2.123. Com menos de mil novos casos, surge os Açores (656), o Algarve (626), a Madeira (614) e o Alentejo (531).

A faixa etária entre os 10 e 19 anos é a que regista maior número de novas infeções (1.898), seguida da faixa seguinte, entre os 20 e os 29 anos (1.565).

O número de casos ativos volta a recuar para 456.233, menos 12.301 do que ontem, e neste altura já há menos 900 mil pessoas em isolamento (894.866).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 3.241.451 casos da doença, dos quais 20.973 acabaram por morrer e 2.764.245 conseguiram recuperar.