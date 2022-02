Alunos de Fátima apelam à paz contra a violência de negar os sonhos das crianças

Centenas de alunos de escolas de Fátima, no concelho de Ourém, apelaram hoje à paz na Ucrânia, numa cerimónia em que foi sublinhado que "não há maior violência que negar os sonhos de uma criança".

Promovida pelo Centro de Estudos de Fátima (CEF), que tem como lema do seu projeto educativo "Sou um cidadão do Mundo", a iniciativa juntou alunos de outros estabelecimentos de ensino que, com cartazes com frases de apelo à paz, balões brancos nas mãos e algumas bandeiras ucranianas, ouviram de Tetyana Olshevska, da comunidade ucraniana do concelho, o relato de como acordou na quinta-feira.

Com os olhos rasos de água e a voz embargada, Tetyana confessou: "o dia de ontem [quinta-feira] foi muito difícil. Acordei, não com o despertador, mas com um telefonema da minha mãe a gritar: filha, a guerra, a guerra...". Congratulando-se com a iniciativa do CEF, disse ser "muito importante saber que o mundo democrático está do lado da Ucrânia".

Residente no concelho de Ourém há 20 anos, quando saiu da Ucrânia em busca de melhores condições de vida, Tetyana Olshevska disse aos jornalistas que a comunidade ucraniana -- no concelho são cerca de 460 elementos -- está já a juntar dinheiro para enviar para a Ucrânia, "para os hospitais, para apoiar os soldados feridos", ao mesmo tempo que referiu ser aos ucranianos trazerem familiares para Portugal neste momento, pois "não há aviões" e o tráfego automóvel não é fácil naquele país atualmente.