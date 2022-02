Alto Comissariado para as Migrações cria linha direta para apoiar os refugiados ucranianos

O Alto Comissariado para as Migrações (ACM) criou um e-mail específico e uma Linha de Apoio a Migrantes, em ucraniano para os refugiados que venham daquele país.

Os contatos disponibilizados são sosucrania@acm.gov.pt, que serve para que seja dada informação aos cidadãos que queiram vir para Portugal, para além de também estar disponível a Linha de Apoio a Migrantes, em ucraniano, através do contacto +351 218 106 191.

"Para saída da Ucrânia e vinda para Portugal os cidadãos podem também contactar o Gabinete de Emergência Consular através dos contactos seguintes", diz o comunicado do ACM.

O ACM reuniu esta sexta-feira com o presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha. "Este agradeceu a disponibilidade do ACM em convocar esta reunião, pois tem recebido pedidos de ajuda de cidadãos/ãs ucranianos/as que se encontram na Ucrânia e outros que se encontram em Portugal", lê-se no mesmo comunicado.