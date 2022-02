Açores. Detidos quatro homens na Horta com mais de 13 mil doses de heroína

Quatro homens foram detidos por tráfico de droga na Horta, ilha do Faial, Açores, tendo-lhes sido apreendidas mais de 13 mil doses de heroína e quase duas mil de cocaína, revelou esta sexta-feira o Comando Regional da PSP.

Em comunicado, aquela força policial esclarece que os homens, com idades entre os 45 e os 49 anos, foram “detidos em flagrante delito pela prática de um crime de tráfico de produtos estupefacientes”.

Durante a ação, a PSP apreendeu 13.552 doses individuais de heroína, 2.824 doses individuais de cocaína, 598 doses individuais de haxixe, “985 gramas de matéria/produto indeterminado” e 2.425 euros.

“Estas detenções surgiram no decorrer de diversas diligências de investigação realizadas no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes, tendo sido efetuadas várias buscas domiciliárias na sequência de mandados e buscas e apreensão emitidos por Autoridade Judiciária”, é acrescentado na nota.

A PSP refere ainda que os detidos foram “constituídos arguidos, sujeitos a Termo de Identidade e Residência e vão ser presentes a um primeiro interrogatório Judicial no Tribunal Judicial da Horta”, hoje, pelas 15:00.

No comunicado, a PSP salienta “a importância das denúncias anónimas realizadas, que poderão ocorrer através de qualquer departamento policial”.