Santos Silva à Renascença. “É um dia de condenação absoluta desta ação militar russa”

O ministro dos Negócios Estrangeiros condena a atuação da Rússia, que diz violar da lei internacional.

“Estamos perante uma evidente agressão militar da Rússia à Ucrânia, uma violação grosseira, absoluta da lei internacional, da Carta das Nações Unidas, dos princípios básicos que regulam a coexistência pacífica entre as nações”, afirma Augusto Santos Silva à Renascença.

“Portanto, é um dia de condenação absoluta desta ação militar russa. Faço minhas as palavras do secretário-geral das Nações Unidas: a Rússia tem de fazer recuar as suas tropas para o seu território e cessar de imediato esta agressão”, destaca.

Neste dia em que Moscovo invadiu a Ucrânia, como ameaçava, Santos Silva expressa “solidariedade total à Ucrânia, ao povo e às autoridades”.