Rússia/Ucrânia. Conflito de “consequências imprevisíveis”

O Major-General Raúl Cunha avisa que é preciso “ter muito cuidado com a situação, porque envolver o Ocidente militarmente neste conflito é um péssimo pronúncio”. Se o conflito se estender a todo o território da Ucrânia, “pode rapidamente subir de nível” e chegar a um conflito nuclear, considera.

Raúl Cunha diz que “ as forças armadas russas estão a desgastar toda a estrutura militar ucraniana ” e agora “as consequências que isso poderá ter e a forma como a Ucrânia vai reagir vai ser determinante” para o evoluir do conflito.

Nesta entrevista à Renascença, este antigo comandante da Brigada de Reação Rápida do Exército, receia que entre elementos do governo, paramilitares e militares haja pessoas que tenham guardado algumas armas do arsenal nuclear que a Ucrânia tinha” e antecipa que “se houver utilização desse armamento a resposta russa será terrível.

Raúl Cunha “tem muito receio de que isso venha a acontecer” e acrescenta que “as forças armadas ucranianas estão infiltradas por gente muito pouco confiável, é preciso ter muito cuidado com isso”.

Já no final da entrevista volta a avisar que “este conflito é brincar com o fogo e de consequências imprevisíveis, espera que se limite a uma ocupação das regiões do Donbass.

“Se o conflito for mais alargado temo que as coisas possam evoluir de uma maneira muito perigosa”, conclui o Major General Raúl Cunha.