Residentes no Grande Porto querem recolher bens para enviar a familiares

“Já falei com eles, para já estão bem, estão otimistas e decidiram ficar mais dois ou três dias. Estão otimistas que o mundo vai ajudar, a Europa, a NATO e Deus”, disse Ivan.

Foi por volta das 05h00 da manhã que Ivan Muztyshak, residente há mais de 30 anos em Portugal, soube do que estava a acontecer na Ucrânia, onde estão os pais, com mais de 70 anos, e vários primos.

Mais de três dezenas de cidadãos ucranianos residentes em Portugal reuniram-se, esta quinta-feira, no Seminário Cristo Rei, em Vila Nova de Gaia, para orar pelo seu país e pretendem, nos próximos dias, recolher bens essenciais para enviar para os familiares.

“Não sabemos o que vai acontecer hoje à noite ou amanhã de manhã. Hoje a Ucrânia amanheceu com bombardeamentos”, afirmou Ivan.

Por desconhecerem o que espera hoje, amanhã e nos próximos dias ao seu país e aos seus familiares, depois da oração, o grupo reuniu-se com o propósito de “ajudar os que lá estão”.

Entre os que enxugavam as lágrimas, havia quem, às palavras do padre Luka, se entrelaçasse na bandeira ucraniana.

“Hoje é um dia muito complicado"



“Pânico” e “Medo”. Foi com estas palavras que Sofiya Markelov, de 27 anos, descreveu o que viu quando acordou esta manhã e o que, do outro lado do telefone, ouviu dos familiares que ainda estão na Ucrânia.

“Hoje é um dia muito complicado. De facto a guerra existe há oito anos, mas sempre achamos que eles [Rússia] não iriam fazer isto, que não iam atacar, nem matar pessoas”, lamentou.

Além da recolha de bens essenciais, o objetivo do grupo é que as suas e outras famílias possam ficar alojadas naquele seminário, uma vez que o espaço tem capacidade para acolher entre 70 e 80 pessoas.

“Este espaço tem imensos quartos vazios”, notou Sofiya.