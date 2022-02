Portugal condena veementemente a "ação militar da Rússia sobre a Ucrânia", diz Costa

António Costa diz que Portugal "condena de forma veemente" a invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo o primeiro-ministro, a NATO está agora reunida para definir que ação irá tomar para proteger todos os países da Aliança, sobretudo os mais próximos da Ucrânia.

Portugal integra as forças de ação rápida da NATO e tem conjunto de elementos preparados para, em cinco dias, serem colocados sob as ordens do comando da NATO para a realização dessas missões de dissuasão.

A Aliança Atlântic "não agirá na Ucrânia. As missões em que Portugal partiicpará são de disuasão junto dos países da NATO com fronteira com a Ucrânia", sublinhou Costa.



O chefe do Governo avança ainda que está preparado um processo de retirada, que será ativado se necessário.

As declarações do primeiro-ministro surgem depois da reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Defesa e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, na última madrugada.

António Costa diz esperar que a Rússia retire e promova o diálogo e a paz e a segurança na Europa.

No que toca a eventuais efeitos na economia portuguesa, Costa diz ser cedo para avaliar. "É preciso saber primeiro saber a duração desta guerra e ainda a resposta da Rússia às sanções que a União Europeia vai aplicar hoje" a Moscovo.

Portugal é menos dependente do que outros Estados da energia da Russia e esta é uma oportunidade para a União Europeia pensar em diversificar as fontes de energia e acelerar o processo de descarbonização e melhor utilização das energias renováveis, defende.

O Presidente da República convocou, para esta quinta-feira, uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, em Belém, pelas 12h00.