Portugal condena "de forma veemente a ação militar da Rússia sobre a Ucrânia", diz Costa

António Costa diz que Portugal "condena de forma veemente a ação militar da Rússia sobre a Ucrânia". Segundo o primeiro-ministro, a NATO está agora reunida para definir que ação irá tomar para proteger todos os países da Aliança, sobretudo os mais próximos da Ucrânia.

"Portugal integra as forças de ação rápida da NATO e tem um conjunto de elementos preparados para, em cinco dias, serem colocados sob as ordens do comando da NATO para a realização dessas missões de dissuasão", avança o chefe do executivo nesta quinta-feira, numa conferência de imprensa marcada para depois da reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Defesa e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que ocorreu por volta das 9h00.

"Que fique claro que a NATO não vai intervir na Ucrânia, apenas poderá levar a cabo de missões de dissuasão em países da NATO que fazem fronteira com a Ucrânia e Portugal vai participar nessas ações", sublinha o primeiro-ministro.

"As missões em que Portugal participará são de disuasão junto dos países da NATO com fronteira com a Ucrânia", reforça.



"Tivemos oportunidade de ouvir informação detalhada do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que será transmitida ao Presidente da República. Teremos ao longo do dia de hoje reuniões do Conselho de Estado para definir sanções a aplicar à Rússia. A NATO definirá o que fazer em relação a missões de dissuasão para proteger os países da NATO na fronteira com a Ucrânia e com a Rússia e para defender o espaço entre a Islândia e a Turquia", detalha.