Covid-19. Menos internados, mais 19 mortos e 11 mil novos casos

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 19 mortos e 11.636 infetados com Covid-19. O relatório desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta ainda para uma redução do número de internados em enfermaria, mas um aumento em cuidados intensivos.

Segundo o documento, há agora 1.560 pessoas internadas com Covid-19, menos 86 do que ontem, das quais 106 em cuidados intensivos, mais cinco do que ontem.

Das 19 vítimas mortais, 13 tinham mais de 80 anos, duas tinham entre os 70 e os 79 anos, duas entre 60 e 69 anos e outras duas entre os 50 e os 59 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que soma maior número de novas infeções, com 3.637, segiuda da região Centro com 2.574 e o Norte com 2.490. Em quarto lugar, surge a Região Autónoma dos Açores com 859 novas infeções, seguida do Alentejo com 775, o Algarve com 739 e depois a Madeira com 562.

Quanto à distribuição por faixa etária, as crianças e jovens entre os 10 e os 19 anos são os que mais crescem em número de novas infeções, 2.213, seguidos da faixa etária entre os 40 e 49 anos, com 1.847 novas infeções.

Portugal tem neste momento 468.534 casos ativos da doença, mais 2.026 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal regista 3.231.075 casos da doença, dos quais 20.941 acabaram por morrer e 2.741.600 conseguiram recuperar.