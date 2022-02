Conselho de Defesa aprova destacamento de militares portugueses para missão da NATO

Veja também:

O Conselho Superior de Defesa Nacional aprovou esta quinta-feira as propostas do Governo para a participação das Forças Armadas Portuguesas no âmbito da NATO, na sequência da invasão da Ucrânia pelas tropas russas.

"Com base na posição de princípio expressa pelos órgãos de soberania, nomeadamente, o Presidente da República, o Primeiro-ministro e pelo representante da Assembleia da República do principal partido da oposição, e atendendo à informação analisada, o Conselho deu, por unanimidade, parecer favorável às propostas do Governo para a participação das Forças Armadas Portuguesas no âmbito da NATO", refere a Presidência da República, em comunicado.

O Conselho Superior de Defesa Nacional deu esta quinta-feira luz verde a dois pedidos do Governo:

Ativação da Very high readiness Joint Task Force (VJTF) e das Initial Follow-On Forces Group (IFFG) para eventual empenhamento nos planos de Resposta Graduada da NATO