Seca. Ministro anuncia cinco milhões para campanhas e “soluções de contingência”

O ministro do Ambiente está a trabalhar em medidas para dar resposta à seca no país. À margem de uma conferência sobre economia circular no Teatro Thalia, em Lisboa, João Pedro Matos Fernandes avança, nesta quarta-feira, que vai ser publicado um despacho de fundo ambiental na próxima semana.

“Estou a lembrar-me da necessidade de encontrar pequenas soluções alternativas para poder aceder à água; estou a pensar naquilo que pode ser a limpeza do fundo de algumas albufeiras para aumentar o seu prisma de água. São este tipo de soluções, que nunca são soluções de catálogo, que têm de ser avaliadas caso a caso – a água não é só nossa, é da espécie humana, é de todos os ecossistemas e, portanto, não podemos gerir a água como quem gere um qualquer outro bem”, sublinhou.

Portugal já travou a produção de energia em cerca de seis barragens para tentar recuperar a capacidade de água. De acordo com o ministro do Ambiente, a prioridade será sempre disponibilizar água para consumo humano.

Para analisar a situação de seca, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) inicia, nesta quarta-feira, uma série de reuniões de âmbito regional com as comissões de gestão de albufeira – um ciclo que começa no Algarve, região que já está em seca extrema.