Seca. Lavar o carro e encher piscinas deve ser evitado, diz agência

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) apelou nesta quarta-feira ao uso sustentável da água e que seja evitado o desperdício no quotidiano, lavagem de carros e enchimento de piscinas particulares, apesar de o abastecimento público estar garantido.

"O abastecimento público está garantido já que existe a reserva para dois anos de abastecimento. No entanto, é importante apelar para uso sustentável da água pela população, evitando o desperdício nos usos do quotidiano, lavagem de carros e enchimento de piscinas particulares", refere a APA, numa resposta enviada à agência Lusa, no dia em que se iniciam no Algarve as reuniões regionais para avaliar os recursos hídricos devido à situação de seca.

Depois de a comissão da seca ter definido, em 1 de fevereiro, várias medidas consideradas como necessárias atendendo à situação da seca meteorológica, hidrológica e agrometeorológica, realizam-se a partir desta quarta.feira, e até 16 de março, reuniões regionais para avaliar com os diferentes utilizadores possíveis cenários e condicionamentos.

Segundo a APA, nestas reuniões das subcomissões, no âmbito da comissão de gestão de albufeiras e que pela primeira vez se vão realizar na região Norte do país, vão ser reavaliadas as medidas.