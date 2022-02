Santarém. Ponte que ameaça ruir será requalificada dentro de ano e meio

A estrutura passa por cima da linha do Norte, na povoação de S. Vicente do Paul, no concelho de Santarém e, pelo seu tabuleiro, passam diariamente centenas de viaturas, muitas delas pesadas.

A insistência parece ter dado fruto.

Em declarações à Renascença, o vereador do pelouro das obras confirmou que “a Câmara Municipal, de forma coordenada com as Infraestruturas de Portugal” decidiu avançar com a requalificação da ponte.

Neste momento, “estão a ser elaborados os projetos de especialidades para que depois avancemos para os procedimentos de lançamento da empreitada”, disse João Leite.

A expetativa é que “num ano, ano e meio no máximo, todos estes passos, nomeadamente a concretização da empreitada esteja desenvolvida.”

Risco calculado e salvaguardado

João Leite justificou o prazo dado com os pareceres técnicos.