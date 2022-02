R sobe, incidência desce em dia com mais 28 mortos e 13 mil casos de Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal soma mais 28 mortos e 13.158 infetados com Covid-19. O relatório diário da Direção-Geral da Saúde indica que o índice de transmissibilidade subiu ligeiramente, de 0,71 para 0,72, a nível nacional.

Já a incidência mantém a trajetória de descida de 2.934 casos por 100 mil habitantes para 2.533,9.

O número de internados sofre uma acentuada descida. Há agora 1.646 pessoas internadas com Covid-19, menos 117 do que ontem, das quais 101 em cuidados intensivos (menos 10).

Das 28 vítimas mortais, 21 tinham mais de 80 anos, três entre os 70 e os 79 anos, outros três entre os 60 e os 69 anos e uma entre os 50 e os 59 anos.

No que diz respeito à distribuição geográfica, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a zona que regista maior subida, com 4.745 novas infeções, seguida da região Norte com 2.747 e o Centro com 2.647. As restantes regiões têm números inferiores a mil: o Algarve com 917, o Alentejo 859, os Açores 799 e a Madeira 444.

No geral, o número de casos ativos voltou a recuar e são agora 466.508, menos 1.370 do que ontem. Quanto ao número de isolados, já são menos de um milhão (925.842).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 3.219.439 casos da doença, dos quais 2.732.009 conseguiram recuperar e 20.922 acabaram por morrer.