Ministra da Saúde repudia agressão a profissionais do Hospital de Famalicão

A ministra da Saúde, Marta Temido, repudiou hoje aagressão a dois profissionais de saúde e a um segurança do Hospital de Vila Nova de Famalicão, solidarizando-se com as vítimas deste ato que considerou "inqualificável".

"Só posso repudiar tudo aquilo que são atos de agressão contra quem está a fazer o seu trabalho, particularmente pessoas que estão a trabalhar no sentido do socorro a outros e solidarizar-me com as vítimas deste ato inqualificável", afirmou Marta Temido aos jornalistas, à margem do curso temático "SARS-CoV-2 e Covid-19 - Onde estamos e para onde vamos?" que está a decorrer em Lisboa e que antecede as Jornadas de Atualização em Doenças Infeciosas do Hospital de Curry Cabral.

A ministra disse ver com "grande preocupação e uma sensação de grande mágoa" o que ocorreu no Hospital de Vila Nova de Famalicão, em que um grupo de pessoas, alegadamente da mesma família, agrediu dois profissionais de saúde e um segurança.

Adiantou que já falou com o presidente do conselho de administração do hospital e que o secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, "que acompanha mais a área do programa de luta contra a violência em profissionais de saúde", falou com os profissionais.

"O relato é de facto de uma situação de extrema violência que culminou em agressões físicas a um elemento da segurança e a elementos de enfermagem que só foi possível relatar às autoridades em momento posterior porque, entretanto, os agressores deixaram o local", contou.

A ministra da Saúde relatou que foi uma agressão "inesperada" perpetrada por "um grupo de vários indivíduos que irrompeu pelo serviço de urgência e iniciou uma agressão completamente despropositada".