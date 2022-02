Homem regou mulher com combustível e ameaçou atear fogo

Um homem foi detido em Beja pela PSP, suspeito da prática do crime de violência doméstica, quando estava com um isqueiro a ameaçar atear fogo à mulher impregnada com um líquido inflamável, foi divulgado esta quarta-feira.

O homem, de 44 anos e com vários antecedentes criminais, foi detido na segunda-feira, em flagrante delito, por suspeitas da prática do crime de violência doméstica, refere o Comando Distrital de Beja da PSP, em comunicado.

A rápida resposta a um pedido de auxílio permitiu à PSP, aquando da chegada à casa do casal, na cidade de Beja, encontrar a vítima impregnada com um líquido inflamável, que se suspeita ser gasolina, explicou à Lusa fonte oficial do comando.

O homem tinha na sua posse um isqueiro e estava a ameaçar atear fogo à vítima e a toda a casa, acrescentou.

Segundo a fonte, o homem deverá ser presente hoje ao Tribunal Judicial de Beja para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.