Aprovado levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita

Por unanimidade, a comissão parlamentar da transparência aprovou o levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna, no âmbito do processo sobre o atropelamento mortal na A6.

O pedido que será votado esta quinta-feira pela Comissão Permanente da Assembleia da República.

De acordo com fonte da comissão, o parecer foi aprovado por unanimidade na reunião de hoje.

Recorde-se que o Ministério Público solicitou em janeiro à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar do ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, ainda deputado do PS, para que possa ser constituído e interrogado como arguido no caso do acidente que vitimou mortalmente um trabalhador na Auto Estrada 6 (A6)