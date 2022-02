Serviços financeiros dominam reclamações em janeiro

Os serviços financeiros estão no topo das reclamações que os consumidores fizeram chegar à Deco Proteste durante o mês de janeiro.

Em média, esta organização de Defesa dos Consumidores recebeu mais de 800 queixas por dia e ao contrário do que tem sido habitual, as telecomunicações não foram o setor mais reclamado.

À Renascença, Rita Rodrigues destaca esta nova tendência. “Temos os serviços financeiros com o maior número de reclamações, lideram o primeiro mês.”

Dentro do mundo de queixas, a maioria “estão relacionadas com os créditos nomeadamente as alterações e a transparência ao longo de todo o processo”.

“Estamos a falar de seguros, também, e nomeadamente as cláusulas que os seguros têm e produtos financeiros. Como é que se escolhe, as comissões que veem adjacentes”, especifica.

Em janeiro, a Deco Proteste recebeu quase 27.500 queixas de consumidores.